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Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту Эр-Рияда

Редакция 1news23:41 - 11 / 11 / 2026
Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту Эр-Рияда

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и нефтяной инфраструктуре в районе города Янбу в Саудовской Аравии.

С таким заявлением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, аэропорт был атакован тремя крылатыми ракетами. Кроме того, хуситы применили беспилотник для удара по насосной станции №11 в районе Янбу.

Сариа также опроверг заявления Саудовской Аравии о перехвате беспилотника в воздушном пространстве Мекки, назвав их ложью.

Представитель движения подчеркнул, что операции хуситов направлены исключительно против нефтяных объектов и военных баз королевства.

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