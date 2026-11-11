Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту Эр-Рияда

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и нефтяной инфраструктуре в районе города Янбу в Саудовской Аравии.

С таким заявлением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, аэропорт был атакован тремя крылатыми ракетами. Кроме того, хуситы применили беспилотник для удара по насосной станции №11 в районе Янбу.

Сариа также опроверг заявления Саудовской Аравии о перехвате беспилотника в воздушном пространстве Мекки, назвав их ложью.

Представитель движения подчеркнул, что операции хуситов направлены исключительно против нефтяных объектов и военных баз королевства.