Партнёрский материал

11 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств — Глобальном альянсе «Нулевые отходы», организованной в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецком городе Анталья.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в центре внимания встречи находились вопросы конкретных механизмов действий в борьбе с климатическим кризисом, продвижения политики нулевых отходов, обмена международным опытом в области управления отходами, разработки совместных экологических проектов между странами и расширения местных инициатив на глобальном уровне.

Выступившая на мероприятии супруга Президента Турции Эмине Эрдоган заявила, что посредством Глобального альянса «Нулевые отходы» они нацелены на создание сильной платформы сотрудничества, в рамках которой страны смогут делиться успешным опытом, разрабатывать совместные проекты и распространять локальные решения в глобальном масштабе.