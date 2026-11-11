 Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств — Глобальном альянсе «Нулевые отходы» | 1news.az | Новости
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Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств — Глобальном альянсе «Нулевые отходы»

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Редакция 1news21:44 - Сегодня
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Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств — Глобальном альянсе «Нулевые отходы»

11 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств — Глобальном альянсе «Нулевые отходы», организованной в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецком городе Анталья.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в центре внимания встречи находились вопросы конкретных механизмов действий в борьбе с климатическим кризисом, продвижения политики нулевых отходов, обмена международным опытом в области управления отходами, разработки совместных экологических проектов между странами и расширения местных инициатив на глобальном уровне.

Выступившая на мероприятии супруга Президента Турции Эмине Эрдоган заявила, что посредством Глобального альянса «Нулевые отходы» они нацелены на создание сильной платформы сотрудничества, в рамках которой страны смогут делиться успешным опытом, разрабатывать совместные проекты и распространять локальные решения в глобальном масштабе.

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