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Скоропостижно умер посол России в США Александр Дарчиев

Редакция 1news21:36 - Сегодня
Скоропостижно умер посол России в США Александр Дарчиев

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев скоропостижно умер на 67-м году жизни.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев", - говорится в заявлении ведомства.

Дарчиев родился 14 мая 1960 г. в семье дипломата, советника-посланника посольства России в Венгрии Никиты Ивановича Дарчиева (1935-2018). В 1983 г. окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1983-1992 гг. Дарчиев был аспирантом, младшим научным сотрудником и научным сотрудником Института США и Канады АН СССР. Защитил степень кандидата исторических наук.

На дипломатическую службу поступил в 1992 г., до 1997-го работал первым секретарем, заведующим отделом и начальником отдела департамента Северной Америки МИД России. В период с 1997 по 2002 г. был советников посольства РФ в США, затем с 2003 по 2005 г. - заместителем директора департамента Северной Америки МИД РФ. В 2005-2010 гг. Дарчиев вернулся в посольство РФ в США, заняв должность советника-посланника.

В 2010 г. дипломата назначили директором департамента Северной Америки МИД РФ. С октября 2014-го по январь 2021 г. Дарчиев был послом России в Канаде. По возвращении он вновь занял должность директора департамента Северной Америки МИД РФ (департамент обеспечивал взаимодействие с США и Канадой), а с 2025 г. - департамента Северной Атлантики (Великобритания, Ирландия, Канада, США) МИД РФ. 6 марта 2025 г. Дарчиев был назначен послом России в Соединенных Штатах.

Дипломат был награжден орденами Дружбы (2019), Почета (2022). Владел английским и французским языками.

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