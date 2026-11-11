Арестован брат экс-премьера Венгрии Виктора Орбана

Суд в Венгрии постановил заключить под стражу на один месяц Арона Орбана — младшего брата бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана.

Как передают венгерские СМИ, об этом сообщил официальный представитель Будапештского городского суда Гергё Бозо.

Арон Орбан подозревается в торговле влиянием и содействии незаконной миграции. Аналогичную меру пресечения избрали в отношении одного из предполагаемых сообщников. Ещё один фигурант дела отправлен под домашний арест, четвёртый отпущен.

По словам Бозо, суд счёл подозрения в отношении всех фигурантов обоснованными. При избрании меры пресечения учитывались риски того, что подозреваемые могут скрыться или попытаться избежать правосудия, тяжесть предполагаемого преступления, возможное наказание и наличие у фигурантов обширных международных связей.

Согласно материалам следствия, Арон Орбан и его партнёры за деньги помогали гражданам Вьетнама переезжать в Европу, в том числе содействовали получению шенгенских виз через венгерские посольства. Предположительно, в 2024 году такими услугами воспользовались более 100 человек.

Арона Орбана задержали 9 ноября. Он дал показания, однако не признал вину. Его адвокат заявила, что для заключения под стражу недостаточно доказательств.

Виктор Орбан назвал дело политическим преследованием и заявил, что власти пытаются устранить своих оппонентов.