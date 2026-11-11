Азербайджанская шахматистка досрочно стала чемпионкой Европы

Азербайджанская шахматистка Нармин Абдинова досрочно стала победительницей чемпионата Европы среди юношей и девушек в возрастных категориях от 8 до 18 лет, проходящего в Херсониссосе на греческом острове Крит.

Как сообщает İdman.Biz, в восьмом туре соревнований среди девушек до 18 лет представительница Азербайджана одержала победу над польской шахматисткой Кларой Щоткой.

Этот успех стал для Абдиновой восьмым подряд на турнире. Азербайджанская шахматистка выиграла все проведенные партии и набрала восемь очков из восьми возможных, обеспечив себе чемпионский титул независимо от результата заключительного тура.

Таким образом, Абдинова принесла Азербайджану первое за 12 лет золото чемпионата Европы в возрастной категории девушек до 18 лет.

Отметим, что предыдущий раз представительница Азербайджана становилась победительницей континентального первенства в этой категории в 2014 году. Тогда золотую медаль на турнире в Батуми завоевала Ульвия Фаталиева.

Чемпионат Европы завершится завтра, когда состоятся партии заключительного, девятого тура.