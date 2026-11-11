Президент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP

Президент Армении Ваагн Хачатурян 10 ноября подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Ереваном и Вашингтоном в рамках проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

Ранее документ был одобрен парламентом Армении. За его ратификацию проголосовали 63 депутата, против выступили 32.