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Трамп надеется, что США больше не придется бить по Ирану

Редакция 1news23:21 - 11 / 11 / 2026
Трамп надеется, что США больше не придется бить по Ирану

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Соединенным Штатам больше не придется наносить удары по территории Ирана.

"Америка не начинала войну с Ираном. Иран ведет войну против Америки с 1979 года. С этим нужно было разобраться уже давно. При нынешней администрации наконец-то кто-то решил дать отпор. Мы все дали отпор. Мы дали отпор, и мы дали серьезный отпор, и мы победили. Остался только вопрос, когда мы хотим это закончить. Мы хотим добиться полной победы, а не победы на 93%. Она будет полной. Им понадобится 25 лет, чтобы восстановить то, что мы разрушили, и, надеюсь, нам не придется разрушать эту страну больше. Нам предстоит проделать огромную работу, чтобы все вернуть на свои места", - сказал глава государства, выступая на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в связи с отмечаемым в стране Днем ветеранов. Он не пояснил своих слов по поводу работы, которую он собирается проделать. 

Источник: ТАСС

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