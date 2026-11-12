Стало известно о состоянии здоровья матери Полада Гашимова

Стало известно о состоянии здоровья Самаи Гашимовой - матери национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова.

В ответ на запрос Oxu.Az в Сумгайытском медицинском центре сообщили, что лечение Самаи Гашимовой (1949 г.р.) продолжается в городской больнице №2 Сумгайытского медцентра.

"В настоящее время общее состояние пациентки оценивается как стабильное. Она регулярно обследуется лечащим врачом, нефрологом и эндокринологом. Пациентка находится под наблюдением врачей", - говорится в информации.