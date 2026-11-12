Фархад Мамедов: Мир движется от международного порядка к беспорядку

Мир движется от международного порядка к беспорядку, поскольку созданные после Второй мировой войны институты, прежде всего ООН, слабеют и все менее эффективно обеспечивают соблюдение международных правил и норм, а также сотрудничество между государствами. Об этом заявил заместитель председателя Центра анализа международных отношений Фархад Мамедов, выступая на 24-м Международном обмене профессионалами (CIEP).

Как сообщили в Центре анализа международных отношений, конференция организована Министерством людских ресурсов и социального обеспечения Китайской Народной Республики и Шанхайской академией глобального управления и региональных исследований (SAGGAS) при Шанхайском университете иностранных языков. Мероприятие прошло под темой «Глобальные европейские исследования в условиях мирового беспорядка - новая динамика и новые перспективы» и было призвано обсудить траектории развития Европы и возможности сотрудничества Европы и Азии.

Выступление Ф. Мамедова было посвящено роли малых и средних держав в условиях международного беспорядка, эти вызовы он проиллюстрировал опытом Азербайджана.

По его словам, Азербайджан непосредственно столкнулся с деградацией международных организаций в начале 1990-х годов, когда Армения оккупировала 20 процентов его территории. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН не стали основой для дипломатического урегулирования, ОБСЕ также не выполнила свой мандат по разрешению конфликта. Лишь в 2020 и 2023 годах Азербайджан восстановил территориальную целостность и суверенитет военным путем. Таким образом, Азербайджан, возможно, одним из первых осознал ограниченность неэффективных международных институтов, не отвечающих ожиданиям малых государств.

Ф. Мамедов отметил, что в Евразии набирает силу тенденция к регионализации, появляются объединения по интересам и прагматичные подходы к насущным проблемам, а полномочия, которые ранее добровольно передавались интеграционным организациям и союзам, возвращаются к суверенным государствам. Угрозы, порождаемые неопределенностью и непредсказуемостью, вынуждают малые и средние державы искать партнеров, с которыми у них есть общие позиции, при этом возрастает значение потребностей в безопасности, географической близости, исторических и цивилизационных связей.

Южный Кавказ, по его оценке, остается регионом лишь в географическом смысле: три страны избрали разные приоритеты и интеграцию с разными блоками и союзами. Армения и Грузия пошли по такому пути, тогда как Азербайджан выбрал стратегию неприсоединения к военным блокам и таможенным союзам, отдав приоритет двусторонним и трехсторонним форматам.

Азербайджан активно взаимодействует с широким кругом внешних акторов: географически он принадлежит Европе, в религиозном и культурном отношении является частью исламского мира, простирающегося от Индонезии до Марокко, тюркская идентичность делает его мостом между Центральной Азией и Турцией, а исторически страна связана с Ближним Востоком, Центральной Азией и на протяжении последних 200 лет с Россией.

Это разнообразие отражается и в организациях и форматах, в которых участвует Азербайджан. Страна председательствовала в Организации тюркских государств и председательствует в СВМДА. В 2028 году Азербайджан возглавит Содружество Независимых Государств и примет саммит Европейского политического сообщества. Также Азербайджан будет председательствовать в формате консультативных встреч стран Центральной Азии и примет саммит лидеров Организации исламского сотрудничества.

Конкуренцию между внешними акторами устранить невозможно, однако можно не допустить ее перерастания в открытый конфликт, считает Ф. Мамедов. По его словам, таким образом страны региона смогут вырваться из цикла конфликтов, избежать роли объектов внешнего управления конфликтами и вырабатывать и проводить политику, отвечающую их национальным интересам.