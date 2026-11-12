Задержана дочь генерал-майора Натига Алиева, медиатор Тюркяр Алиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и торговле влиянием.

Согласно обвинению, Т.Алиева получила от одного человека крупную сумму денег под предлогом содействия в оформлении документов на земельный участок. На основании жалобы гражданина она была задержана прокуратурой в качестве подозреваемой и с прошлой ночи находится под следственным контролем.

На данный момент судебного решения в ее отношении нет. Если ее привлекут к уголовной ответственности в качестве обвиняемой, в течение дня она предстанет перед судьей.

Статья 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, по которой подозревается Т.Алиева, предусматривает причинение ущерба на сумму свыше 500 000 манатов. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет.

Отметим, что Тюркяр Алиева является дочерью генерал-майора Натига Алиева, который ранее возглавлял Центральный спортивный клуб армии Министерства обороны, а затем медицинскую службу того же ведомства.

В последнее время дочь генерала неоднократно становилась героиней публикаций в СМИ в связи с различными скандалами. Недавно она заявила, что начальник Абшеронского территориального управления №4 Государственной службы реестра недвижимости и один из сотрудников допустили в ее отношении противоправные действия и оскорбления. Позднее начальник этого управления был освобожден от занимаемой должности.