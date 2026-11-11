«Легко ли быть дипломатом?»: Вышла в свет новая книга Фикрета Садыхова - ФОТО

«Дипломат — профессия престижная и заманчивая. Она всегда была окутана ореолом таинственности, загадочности и даже романтизма.

У некоторых она ассоциируется лишь с приемами и поездками, встречами и переговорами, светскими раутами и пышными церемониями. Все это действительно так, но в реальности вышеперечисленное — лишь часть той огромной работы, в которую вовлечен дипломатический персонал.

Профессия дипломата — это каждодневный напряженный, ответственный и часто рискованный труд, требующий специальных знаний и профессиональных навыков. Вместе с тем знания и опыт не в состоянии заменить самого ценного качества дипломата — внутренней убежденности в том, что отстаиваемые им цели государства, политика, проводником которой он является, выражают коренные интересы его страны, его народа. Именно такая убежденность в сочетании с профессиональными качествами представляет собой надежный залог того, что дипломат будет вести дела энергично, инициативно, что в сложных обстоятельствах проявит гражданское и личное мужество».

Эти строки — из предисловия к новой книге известного политолога, дипломата, профессора Западно-Каспийского университета Фикрета Садыхова «Легко ли быть дипломатом?».

Автор издания — опытный специалист в области внешней политики и международных отношений. В 1970–1980-х годах Фикрет Садыхов работал в Министерстве иностранных дел Азербайджана, где прошёл путь от второго секретаря до начальника управления, а также находился в долгосрочных командировках в странах Ближнего Востока. С 1993 по 1996 год он преподавал на факультете международных отношений Института социального управления и политологии, а с 1996 года является профессором кафедры политологии и международных отношений Западно-Каспийского университета.

Издание представляет собой авторский взгляд на ключевые события дипломатической истории Азербайджана и его зарубежных связей. В сборник также вошли экспертные интервью политолога, в разное время опубликованные новостным порталом 1news.az.

Редакция 1news.az искренне поздравляет Фикрета Садыхова с выходом новой книги и желает автору крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов в общественно- политической жизни!