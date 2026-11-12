Тело заслуженного деятеля культуры Аслана Фатуллаева доставлено из Москвы в Баку
Тело заслуженного работника культуры, лауреата Президентской премии Аслана Фатуллаева доставлено из Москвы (РФ) в Баку.
Об этом Oxu.Az сообщила пресс-секретарь Азербайджанского государственного кукольного театра Хамида Рустамова.
По ее словам, тело А.Фатуллаева доставили в Баку сегодня в 05:30. В аэропорту его встречали директор и сотрудники театра.
В настоящее время тело перевозят в Лерикский район. А.Фатуллаев будет предан земле в родном селе Чайруд.
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