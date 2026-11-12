Тело заслуженного деятеля культуры Аслана Фатуллаева доставлено из Москвы в Баку

Тело заслуженного работника культуры, лауреата Президентской премии Аслана Фатуллаева доставлено из Москвы (РФ) в Баку.

Об этом Oxu.Az сообщила пресс-секретарь Азербайджанского государственного кукольного театра Хамида Рустамова.

По ее словам, тело А.Фатуллаева доставили в Баку сегодня в 05:30. В аэропорту его встречали директор и сотрудники театра.

В настоящее время тело перевозят в Лерикский район. А.Фатуллаев будет предан земле в родном селе Чайруд.