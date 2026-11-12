Лига наций УЕФА: сегодня пройдут восемь матчей группового этапа
Сегодня состоятся очередные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА.
Как сообщает 1news.az, в рамках игрового дня пройдут восемь встреч.
В группе I Лиги A Турция примет Бельгию, а Италия — Францию. В группе III Лиги A Чехия сыграет с Испанией, а Англия — с Хорватией.
В группе I Лиги C Албания померится силами с Финляндией, а Сан-Марино — с Беларусью. В группе II Лиги C Армения встретится с Кипром, а Черногория — с Латвией.
Лига наций УЕФА
12 ноября
Лига A, группа I
21:00. Турция — Бельгия;
23:45. Италия — Франция.
Лига A, группа III
23:45. Чехия — Испания;
23:45. Англия — Хорватия.
Лига C, группа I
23:45. Албания — Финляндия;
23:45. Сан-Марино — Беларусь.
Лига C, группа II
21:00. Армения — Кипр;
23:45. Черногория — Латвия.