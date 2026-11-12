Лига наций УЕФА: сегодня пройдут восемь матчей группового этапа

Сегодня состоятся очередные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает 1news.az, в рамках игрового дня пройдут восемь встреч.

В группе I Лиги A Турция примет Бельгию, а Италия — Францию. В группе III Лиги A Чехия сыграет с Испанией, а Англия — с Хорватией.

В группе I Лиги C Албания померится силами с Финляндией, а Сан-Марино — с Беларусью. В группе II Лиги C Армения встретится с Кипром, а Черногория — с Латвией.

Лига наций УЕФА

12 ноября

Лига A, группа I

21:00. Турция — Бельгия;

23:45. Италия — Франция.

Лига A, группа III

23:45. Чехия — Испания;

23:45. Англия — Хорватия.

Лига C, группа I

23:45. Албания — Финляндия;

23:45. Сан-Марино — Беларусь.

Лига C, группа II

21:00. Армения — Кипр;

23:45. Черногория — Латвия.