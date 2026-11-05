В Азербайджане планируют ввести почасовую оплату труда, в частности, при заключении трудового договора на срок менее одного месяца или при занятости не более 20 часов в неделю.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Трудовой кодекс.

Почасовая оплата будет применяться на предприятиях, работающих в определенных сферах экономики, а также на рабочих местах, созданных работодателями — физическими лицами. Перечень таких сфер утвердит уполномоченный государственный орган.

В организациях, финансируемых из государственного бюджета, почасовую оплату разрешат применять в том случае, если она предусмотрена действующей системой оплаты труда.

Законопроект также устанавливает минимальные гарантии для работников. Оплата каждого отработанного часа не сможет быть ниже установленной минимальной почасовой зарплаты.

Если сотрудник проработал в течение дня менее одного часа, он все равно должен получить не меньше минимальной оплаты за полный час. Неполный последующий час также будет засчитываться и оплачиваться как полный.

При этом минимальная почасовая зарплата должна быть выше часовой ставки, рассчитанной на основе минимальной месячной заработной платы.

Еще одно изменение предусматривает полный переход на электронную выплату зарплат. Работодатель будет перечислять зарплату и другие выплаты на банковский счет, который выберет сам сотрудник.

Это позволит контролировать своевременность и размер выплат, следить за соблюдением трудового законодательства и усилить борьбу с неофициальной занятостью.