Доступ в интернет и гаджеты возьмут на учет: новые детали переписи домашних хозяйств

При проведении учета домашних хозяйств будет собираться информация о количестве компьютеров и других электронных устройств в квартирах, а также о возможностях доступа в интернет.

Как передает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, если в домохозяйстве имеются компьютер, ноутбук или планшет, будут зафиксированы их тип и количество.

Также будет указан способ обеспечения доступа в интернет.

В домах, подключенных к интернету через телефонную линию, кабельное телевидение или оптический кабель от провайдера, будет делаться отметка «фиксированный доступ», а в домах, подключенных через мобильный телефон, карту данных (дата-карту) или USB-модем, — «беспроводной доступ».

Указанные правила начнут применяться с 1 января 2027 года.