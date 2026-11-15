Кибератака на архивы в соцсети X: неизвестные изменили ссылки в постах Трампа, McDonald's и Burger King - ФОТО

Неизвестные лица подменили ссылки в старых публикациях президента США Дональда Трампа, а также таких известных компаний, как McDonald's и Burger King, в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на издание New York Post, инцидент в основном затронул посты, опубликованные на платформе X (ранее Twitter) в 2011–2013 годах.

Так, ссылки, размещенные Burger King в публикациях об адресах ресторанов, перенаправляли пользователей на страницы об Адольфе Гитлере и нацистских концентрационных лагерях. Одна из ссылок McDonald's вела на страницу с информацией о терактах 11 сентября.

Сообщается, что в аккаунте Дональда Трампа также были изменены ссылки примерно в 20 старых публикациях — по ним пользователи переходили на различный игровой и развлекательный контент.

По предварительным версиям, произошедшее связано с сервисом сокращения ссылок Bitly. Предполагается, что неизвестные изменили конечные адреса переадресации старых ссылок.

Кто именно стоит за инцидентом, пока не установлено. При этом факт прямого взлома самих аккаунтов в соцсети не подтверждается.