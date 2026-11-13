Со следующей недели в школах начнутся пятидневные осенние каникулы

С 16 ноября в общеобразовательных учреждениях Азербайджана начнутся пятидневные осенние каникулы в рамках 2026–2027 учебного года. Каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.

Как сообщили 1news.az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, с учетом выходных дней первым учебным днем после осенних каникул в общеобразовательных учреждениях с шестидневной учебной неделей станет 21 ноября 2026 года, а в учреждениях с пятидневной учебной неделей — 23 ноября 2026 года.

Кроме того, каникулы распространяются и на группы дошкольной подготовки при общеобразовательных учреждениях.

Отметим, что сроки осенних каникул установлены в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №66 от 24 февраля 2020 года «Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях».