 В бакинском «Rahat market» продали шоколадку с червяком - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

В бакинском «Rahat market» продали шоколадку с червяком - ФОТО - ВИДЕО

Редакция 1news20:40 - Сегодня
В бакинском «Rahat market» продали шоколадку с червяком - ФОТО - ВИДЕО

В одном из магазинов «Rahat market» в Баку продали шоколадку с червяком.

Корреспондент 1news.az столкнулась с неприятной неожиданностью, приобретя испорченный товар в одном из филиалов сети «Rahat market», расположенном по адресу: Баку, улица Алиашрафа Ализаде, 72А.

Речь идет о шоколаде Roshen, внутри которого обнаружился неприятный «гость» — червь. На видеозаписи видно, как насекомое ползает по поверхности шоколадки.

Примечательно, что указанный на упаковке срок годности продукта истекает только 19 декабря 2026 года, то есть до его окончания остается более месяца.

Редакция 1news.az уже обратилась в сеть «Rahat market» за разъяснениями по данному инциденту и ожидает ответа.

 


 

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