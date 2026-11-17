Пока Баку и Ереван движутся по финишной прямой в направлении заключения всеобъемлющего мирного договора, радикальное крыло армянской диаспоры в США продолжает воевать с символами.

Добившись через офис мэра Нью-Йорка досрочного спуска 16 ноября азербайджанского флага в парке Боулинг-Грин на Манхэттене, лоббисты из Армянского национального комитета Америки (ANCA) попытались выдать локальную интригу за политическую победу. И это происходит на фоне того, как реальная геополитика региона давно перешагнула через их реваншистскую повестку. Продолжая действовать в парадигме конфронтации, ANCA переносит азербайджано-армянскую повестку на уровень муниципальной политики Нью-Йорка.

Аргументация и тактика армянского лобби

Согласно публикациям армянских источников, кампания по досрочному прекращению 10-дневного разрешения на размещение флага, приуроченного ко Дню Победы Азербайджана 8 ноября, строилась на апелляции к новой городской администрации мэра Зохрана Мамдани. Представители ANCA и активисты общины представили мероприятие, организованное Азербайджано-американской молодежной федерацией при поддержке Постоянного представительства Азербайджана при ООН и Госкомитета по работе с диаспорой, как акцию, прославляющую «оккупацию» и «этнические чистки».

В своей риторике авторы материала опираются на устоявшиеся нарративы армянской историографии и политической пропаганды. В частности, Шуша, которую в тексте называют исключительно армянским топонимом «Шуши», характеризуется как «древний армянский город-крепость», а восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в 2020 и 2023 годах подается как «аннексия» и «насильственное перемещение».

При этом в публикации полностью игнорируется тот факт, что война 2020 года и антитеррористическая операция 2023 года стали результатом почти тридцатилетней оккупации международно признанных территорий Азербайджана, в ходе которой сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из своих домов, а сама Шуша - историческая колыбель азербайджанской культуры и музыки - подверглась масштабным разрушениям.

Такая избирательность не случайна. Чтобы представить Азербайджан «агрессором», армянским лоббистам необходимо начинать историю конфликта с того момента, который удобен им самим, и старательно обходить предшествовавшие ему факты их же агрессии, десятилетий оккупации, изгнания азербайджанского населения и уничтожения его исторического наследия. В этой версии прошлого у азербайджанцев словно не было ни родных городов, ни разрушенных домов, ни права вернуться на свою землю. Трагедия азербайджанцев попросту вычеркивается из повествования, поскольку мешает выстроенной ANCA пропагандистской конструкции.

Позиция Баку и международно-правовой контекст

С точки зрения официального Баку и норм международного права, интерпретация, продвигаемая ANCA, является прямой подменой понятий. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН (№ 822, 853, 874 и 884), принятые в 1993 году, однозначно подтверждали суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и требовали немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил. Таким образом, 8 ноября 2020 года ознаменовало вовсе не «захват», а исполнение этих резолюций и восстановление законного контроля Азербайджана над собственным городом, основанным в XVIII веке Панахали-ханом, первым карабахским ханом. Попытки ANCA представить освобождение Шуши как акт агрессии означают фактическое отрицание международно признанной территориальной целостности Азербайджана. И здесь армянское лобби вступает в очевидное противоречие с решениями Совета Безопасности ООН, которые оно предпочитает не замечать. В его политической картине мира международное право оказывается обязательным лишь когда его можно использовать против Баку.

Говоря о событиях сентября 2023 года, следует отметить на тот факт, что, как неоднократно указывала азербайджанская сторона и независимые международные наблюдатели, решение армянского населения покинуть Карабахский регион было принято добровольно, без применения силы против гражданских лиц, несмотря на неоднократные призывы Баку к реинтеграции в правовое поле Азербайджана.

Что касается отбывающих наказание в азербайджанских тюрьмах главарей сепаратистского режима, то, несмотря на представление их армянской стороной в качестве «заложников», «пленных» и даже «политзаключенных», они были осуждены азербайджанским судом за конкретные военные преступления, преступления против человечности, сепаратизм и незаконное финансирование вооруженных формирований на суверенной территории Азербайджана.

Конфликт диаспоральных интересов в американской политике

Инцидент с азербайджанским флагом в парке Боулинг-Грин демонстрирует, как локальные политические конъюнктуры в США используются лоббистскими группами для получения символических побед. Опора ANCA на офис мэра Мамдани, известного своими проармянскими взглядами, позволила перевести вопрос дипломатического протокола и культурного присутствия в плоскость внутренней американской повестки - вплоть до требований проверить деятельность частной Ассоциации Боулинг-Грин на предмет «иностранного влияния».

Ангажированность нынешнего градоначальника в этом вопросе давно не является ни для кого секретом, достаточно вспомнить его провокационное заявление от 24 апреля этого года, в котором Мамдани не просто поддержал нарративы армянского лобби, но и умудрился увязать события 1915 года с антитеррористическими мероприятиями Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023-го, назвав восстановление Баку своего суверенитета «продолжением геноцида». Тогда МИД Азербайджана выступил с жестким осуждением высказываний мэра Нью-Йорка, расценив их как грубое искажение исторических фактов и международного права. Подобный политический бэкграунд Мамдани объясняет, почему его администрация с такой готовностью пошла навстречу требованиям ANCA и на этот раз.

Однако подобные демарши армянской диаспоры носят сугубо демонстративный характер и никак не влияют на истинный расклад сил в регионе. В то время как непосредственно в регионе последовательно реализуется повестка мира, кампания по досрочному спуску флага в парке на Манхэттене выглядит как попытка радикалов армянской диаспоры имитировать бурную деятельность и получить хоть какую-то символическую победу - в ситуации, когда реальный процесс нормализации между Баку и Ереваном идет в обход их реваншистской повестки.