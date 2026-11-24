«Грузия для Азербайджана — близкая соседняя, дружественная страна и стратегический партнёр».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для прессы с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что отношения между двумя странами имеют древнюю историю, а связи между народами основаны на прочных традициях дружбы и братства.

«Добрососедские и братские отношения между Азербайджаном и Грузией всегда основывались на взаимном уважении и доверии. И сегодня они динамично развиваются в позитивном направлении», — подчеркнул Байрамов.

По его словам, в ходе встречи наряду с двусторонними отношениями обсуждались нынешняя ситуация на Южном Кавказе, региональные процессы и вопросы международной повестки.

Байрамов подчеркнул, что политический диалог между Азербайджаном и Грузией находится на самом высоком уровне, напомнив о взаимных визитах и встречах на высоком уровне, состоявшихся в последнее время.

Он указал, что официальный визит президента Азербайджана в Грузию в апреле 2026 года, рабочий визит премьер-министра Грузии в Азербайджан в мае, а также состоявшееся в прошлом месяце заседание комиссии по экономическому сотрудничеству под руководством премьер-министров двух стран свидетельствуют об интенсивности двусторонних отношений.

Министр также отметил, что контакты и политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран продолжаются на регулярной основе.

По его словам, в эти дни в Баку состоялись политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Стороны договорились продолжать этот процесс на регулярной основе.