Причина спора с Турцией исключена из проекта новой Конституции Армении.

Об этом написал в X специальный представитель Турции по переговорам о нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.

«Историческое изменение в Конституции Армении: формулировка, ставшая причиной спора с Турцией, изъята! Как я уже неоднократно говорил, господин Никол Пашинян является конструктивным и искренним партнером не только в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией, но и в деле установления прочного мира и стабильности в регионе», — написал Кылыч.

Проект новой Конституции был опубликован 23 ноября. В отличие от действующего Основного закона, в его преамбуле нет ссылки на Декларацию независимости Армении, в которой говорится о «воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», а также о стремлении Армении добиться международного признания т.н. «геноцида армян» 1915 года в Османской Турции.