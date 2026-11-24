Бывший президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, вновь предстанет перед судом в конце 2027 года по обвинению в преступном сговоре в рамках дела об отказе франко-ливанского предпринимателя Зияда Такиеддина от показаний о ливийском финансировании предвыборной кампании экс-президента в 2007 году.

Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источник.

По ее данным, следственные судьи вынесли постановление о передаче в суд дела в отношении всех обвиняемых, в числе которых также супруга бывшего главы государства Карла Бруни. Следствие полагает, что Такиеддин в ноябре 2020 года за денежное вознаграждение дал два интервью, в которых отказался от своих прежних показаний с целью снять обвинения с Саркози. Бруни, по версии прокуратуры, была осведомлена о ходе операции и участвовала в финансировании услуг судебного исполнителя, который должен был официально зафиксировать отказ предпринимателя от обвинений в адрес Саркози.

Такиеддин, умерший 23 сентября 2025 года, ранее утверждал, что лидер Ливии (1969-2011) Муаммар Каддафи перечислял Саркози деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели.

25 сентября 2025 года Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Экс-президента приговорили к пяти годам лишения свободы. Он провел 21 день в парижской тюрьме Санте, после чего Апелляционный суд отменил решение о заключении бывшего главы государства под стражу и поместил его под судебный контроль.

В мае 2026 года прокуратура Франции в ходе апелляционного процесса потребовала приговорить Саркози к семи годам лишения свободы. Решение по этому делу должно быть вынесено 30 ноября.

Источник: ТАСС