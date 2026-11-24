24 ноября находящаяся с визитом в Азербайджане заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетила Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на Аллее почетного захоронения гостья с уважением почтила память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Затем, прибыв на Шехидляр Хиябаны, Мака Бочоришвили с уважением почтила память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».