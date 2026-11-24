25 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди - в отдельных районах полуострова осадки могут носить кратковременный интенсивный характер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в течение дня в ряде районов Азербайджана также ожидаются осадки, а в горных районах - снег. Местами возможны интенсивные кратковременные дожди и грозы.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках. Не исключается кратковременное прохождение селевых потоков по некоторым горным рекам.

На фоне неустойчивой погоды температура воздуха по стране понизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

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