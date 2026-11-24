Спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф хотят добиться мирной сделки между Россией и Украиной как можно быстрее, а в идеале - до января, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.

«Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины», - отметил Зеленский.

В то же время, по его словам, Украине грозит необходимость пойти на значительные уступки.

При этом Зеленский заявил, что если не будет заключено мирное соглашение, приемлемое для Киева, Украина будет добиваться от США значительного пакета военной помощи. Также Киев потребует более жестких санкций против России.

«Уровень поддержки Украины и санкций должен быть таким, чтобы они стали четким сигналом для россиян. Пора сесть за стол переговоров и прекратить войну», - подчеркнул Зеленский.