Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал назначение российского чиновника Алексея Ферапонтова на должность заместителя генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ферапонтов находится под украинскими санкциями с февраля 2023 года.

«Этот человек принимал непосредственное участие в попытках узаконить первый в истории военный захват крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье. Соучастник одного из крупнейших хищений и тягчайших преступлений против ядерной безопасности теперь войдет в руководство МАГАТЭ», — написал Сибига на своей странице в соцсети X.

Глава украинского МИД также назвал это решение «слабостью и отсутствием ценностей». По его словам, он поручил дипломатам довести позицию Киева до сведения агентства посредством официального демарша и ноты протеста.

Ферапонтов был назначен на должность 21 ноября главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он также возглавляет Ростехнадзор.