Лица, страдающие сахарным диабетом, будут проходить консультацию у эндокринолога раз в три месяца.

Как сообщает Report.az, внесены изменения в постановление Кабинета министров №87 от 13 мая 2005 года об утверждении "Объёма ежегодной медицинской помощи (включая необходимые обследования), оказываемой лицам, страдающим сахарным диабетом, перечня и количества инъекционных средств, инсулина и других сахароснижающих лекарственных препаратов, средств самоконтроля" и "Порядка обеспечения лиц, страдающих сахарным диабетом, инсулином и другими сахароснижающими лекарственными препаратами, инъекционными средствами и средствами самоконтроля".

Согласно изменениям, пациенты, не нуждающиеся в инсулине, будут проходить консультацию раз в три месяца. Нуждающиеся же в инсулине будут привлекаться к консультации эндокринолога раз в месяц.