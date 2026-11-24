24 ноября в 18:54 по бакинскому времени Луна окажется в ближайшей к Земле точке и будет наблюдаться первое суперлуние года. Луна достигнет фазы полнолуния в 18:54 по бакинскому времени, то есть освещенность лунного диска составит 100 процентов.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н. Туси Министерства науки и образования.

Отмечается, что сегодня Луна взойдет на северо-востоке в 16:44. При благоприятных погодных условиях наблюдать суперлуние можно будет в течение всей ночи. Луна совершает один оборот вокруг Земли примерно за 27 дней. Поскольку ее орбита эллиптическая, расстояние между Землей и Луной меняется. Ближайшая к Земле точка лунной орбиты называется перигеем, а самая дальняя — апогеем. Когда фаза полнолуния совпадает с перигеем, наблюдается суперлуние, а когда с апогеем — микролуние. В апогее Луна находится от Земли на расстоянии примерно 405 500 км, а в перигее — 363 000 км. Во время суперлуния Луна выглядит на 30 процентов ярче и на 14% больше. Разница в видимом размере Луны связана с ее приближением к Земле, никаких физических изменений при этом не происходит. При восходе Луна кажется у горизонта более крупной, кроме того, вид Луны на фоне зданий, деревьев и других наземных объектов еще больше усиливает оптическую иллюзию.

Второе и последнее суперлуние года произойдет 24 декабря в 05:28.