Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями 25 ноября.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ряде районов страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, прогнозируются неустойчивая погода, сильный ветер, интенсивные дожди, грозы, а в отдельных горных реках - кратковременные паводки и наводнения.

В связи с этим МЧС напомнило гражданам о правилах безопасности. В частности, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий и рекламных щитов. Не следует находиться под линиями электропередачи, электрическими столбами и высокими деревьями.

В ведомстве также призвали соблюдать особую осторожность в отношении пожарной безопасности, поскольку сильный ветер может затруднить тушение возгораний. Пользователям маломерных судов напомнили, что выход в море при таких погодных условиях запрещен.

В связи с ожидаемыми интенсивными осадками и риском паводков и подтоплений гражданам рекомендуется избегать опасных участков. В случае возникновения угрозы необходимо незамедлительно подняться на возвышенность и строго следовать указаниям спасателей.

Кроме того, МЧС напомнило о мерах предосторожности во время грозы. В частности, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами, избегать приближения к линиям электропередачи, молниеотводам, водосточным трубам и антеннам. Не следует укрываться под высокими деревьями.

Находясь в автомобиле во время грозы, необходимо остановиться, закрыть окна и дождаться ее окончания.

В МЧС подчеркнули, что пренебрежение правилами безопасности представляет угрозу для жизни, и призвали граждан при возникновении опасности звонить по номеру 112.