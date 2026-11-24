В последние дни отмечаются случаи отступления отдельных представителей СМИ и журналистов от принципов профессиональной этики при освещении общественно значимых событий.

Об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана, в котором отмечается, что распространение непроверенной информации без ссылок на официальные источники, а также поспешная и поверхностная подача материалов вызывают серьезные вопросы относительно ответственности и профессионализма в работе СМИ. Подобные случаи подрывают доверие общества к информации, наносят ущерб традиционной миссии журналистики и ее авторитету.

В заявлении подчеркивается, что оперативное информирование общества со стороны СМИ заслуживает одобрения, однако стремление к скорости не должно достигаться в ущерб точности фактов, проверке информации, объективному освещению сути происходящего и соблюдению принципов профессиональной этики.

В заявлении отмечается, что средства массовой информации и журналисты при распространении информации должны с особой чуткостью относиться к принципу неприкосновенности частной жизни. Публикация сведений, фотографий и видеоматериалов, касающихся жизни лиц, не представляющих общественного интереса, без учета их прав и интересов не соответствует этическим стандартам. В Совете прессы Азербайджана подчеркивают, что в последние дни наблюдения за подобными нарушениями вызывают обеспокоенность.

«Уважение к неприкосновенности частной жизни и человеческому достоинству, а также защита персональных данных являются основными этическими требованиями при подаче информации. Не следует забывать, что подобные случаи наносят серьезный ущерб общественному авторитету журналистики», - подчеркивается в заявлении.

Совет прессы Азербайджана считает, что представители СМИ и журналисты должны серьезно относиться к этим вопросам, основывая свою деятельность на принципах общественной ответственности, профессионализма и доверия.

«Журналистика не должна жертвовать своей миссией по информированию общества о событиях, представляющих общественную значимость, ради сенсаций, рейтингов и привлечения внимания. При подаче информации необходимо проявлять этическую чуткость и ответственность», - отмечается в заявлении.

Совет призывает представителей средств массовой информации, журналистов, а также всех лиц, занимающихся независимой журналистской деятельностью, строго соблюдать «Правила этического поведения журналистов Азербайджана».

В Совете подчеркивают, что чуткий, добросовестный и профессиональный подход к освещению событий и процессов является одним из главных условий выполнения журналистикой своей общественной миссии, а также сохранения доверия к СМИ и их авторитета.