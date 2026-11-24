«За первые девять месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил 900 млн долларов США».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для прессы совместно с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что товарооборот, зафиксированный за девять месяцев текущего года, превысил показатель за весь прошлый год. Вместе с тем он подчеркнул, что имеющийся экономический потенциал выше достигнутых результатов.

«У нас была возможность обсудить торгово-экономические связи между Азербайджаном и Грузией. За первые девять месяцев этого года товарооборот уже превысил показатель 12 месяцев прошлого года. При этом существующий потенциал больше, чем достигнутые нами результаты», — сказал Джейхун Байрамов.

По словам главы МИД, Азербайджан вложил в экономику Грузии более 4 млрд долларов США, из которых 2,1 млрд долларов приходится на долю SOCAR. В свою очередь, грузинская сторона инвестировала в экономику Азербайджана 460 млн долларов США.

Министр также напомнил, что в прошлом месяце под руководством премьер-министров двух стран состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.