Дорожная полиция за сутки оштрафовала почти 1500 нарушителей карантина

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Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовало количество нарушений правил особого карантинного режима водителями и пассажирами за последние сутки.

Как сообщили 1news.az в управлении, к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях АР привлечены 1482 участника дорожного движения, из них 1332 – водители и их пассажиры.

Кроме того, 149 человек оштрафованы за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах.

За сутки в результате проверок на постах остановлены и возвращены обратно 155 автомобилей, которые направлялись из районов в Баку, и 150 автомобилей, которые пытались выехать из столицы в районы, всего - 305 машин.

Тимур Рзаев