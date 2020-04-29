Эмин Агаларов откроет в «Крокус Экспо» госпиталь для больных коронавирусом – ФОТО

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Первый вице-президент Crocus Group, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов подтвердил информацию о том, что в московском международном выставочном центре «Крокус Экспо» откроется временный госпиталь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём Telegram-канале сообщал, что ожидается открытие двух госпиталей на 1,5 тысячи инфекционных коек каждый, один из которых расположится на территории «Крокус Экспо».

«Это правда. Действительно, такая задача перед нами поставлена. Мы этим сейчас активно занимаемся... Я сейчас не готов назвать точные сроки, но могу сказать, что это будет очень быстро. Я думаю, что это вопрос нескольких недель», - цитирует РИА Новости Эмина Агаларова.

Отметим, что, по данным на 29 апреля, в России с начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 93558 человек; излечились 8456 пациентов, умерли — 867, за сутки прирост составил 6411 случаев инфицирования, умерли 72 пациента.

Международный выставочный центр «Крокус Экспо» – одна из самых крупных и современных выставочных площадок мира, член Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI в категориях «Организатор выставок» и «Выставочный центр».

«Крокус Экспо» – это многофункциональная бизнес-арена для проведения крупных международных и национальных выставок, конгрессных мероприятий и других масштабных и значимых событий. Выставочные площади позволяют адаптировать помещения под проекты любого формата и уровня сложности.

Общая территория «Крокус Экспо» сегодня – это более 1 000 000 м2, на которых расположены три объединенные крытыми переходами павильона, выставочные и конференц-залы, закрытые и открытые бесплатные парковки, таможенный пост, оформляющий грузы прямо на территории «Крокус Сити». Расположение в павильоне 3 гостиницы «Аквариум Отель»*** на 225 номеров обеспечивает комфортное размещение гостей комплекса в непосредственной близости от выставочных площадок.

В «Крокус Экспо» ежегодно проходит более 350 мероприятий (выставки, ярмарки, конференции и симпозиумы, корпоративные праздники и спортивные соревнования), а количество посетителей превышает 10 000 000 человек в год.

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В.Ф, Г.Р.