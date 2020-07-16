Кто он - новый министр иностранных дел Азербайджана - ДОСЬЕ

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 июля подписал Распоряжение о назначении Джейхуна Байрамова министром иностранных дел АР.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Другим Распоряжением главы государства Дж.Байрамов освобожден от должности министра образования Азербайджана.

Джейхун Байрамов родился в Баку в 1973 году. После окончания школы поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет экономики, после чего продолжил образование в Азербайджанском университете на юридическом факультете.

В 1996-2000 годах занимал различные должности в Министерстве налогов. В 2000-2002 годах работал юристом, а в 2002-2013 годах возглавлял юридическую компанию OMNİ.

В 2004-2012 гг. ведущие мировые юридические издания, такие как Chambers Global, IFLR1000 и Legal500, ежегодно включали Джейхуна Байрамова в рейтинг ведущих юристов в сфере налогообложения и гражданского права в Азербайджане.

С 30 мая 2013 года по 12 августа 2013 года занимал должность главы Аппарата Министерства образования.

По Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 12 августа 2013 года Джейхун Байрамов был назначен заместителем министра образования Азербайджана. Затем был назначен исполняющим обязанности министра образования.

Распоряжением Президента от 23 апреля 2018 года был назначен министром образования.

Женат, имеет двух детей.