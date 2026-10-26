 Эрдоган: Тюркский мир даст решительный отпор на попытки «разместить динамит» на пути нерушимого братства | 1news.az | Новости
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Эрдоган: Тюркский мир даст решительный отпор на попытки «разместить динамит» на пути нерушимого братства

Редакция 1news22:01 - 26 / 10 / 2026
Эрдоган: Тюркский мир даст решительный отпор на попытки «разместить динамит» на пути нерушимого братства

Уверен, что тюркский мир даст решительный отпор на попытки «разместить динамит» на пути нерушимого братства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам трехчасового заседания правительства в Анкаре.

Делясь ожиданиями от предстоящего 13-го Саммита Организации тюркских государств (ОТГ), он отметил, что встреча лидеров стран ОТГ совпадет по времени со 103-й годовщиной Дня Республики в Турции.

Глава государства выразил уверенность в том, что участники Саммита в Анкаре вновь продемонстрируют единство и солидарность в тюркском мире.

Реджеп Тайип Эрдоган далее привлек внимание к глобальным процессам и их влиянию на Турцию. «Мы верим в то, что путь к миру, процветанию и безопасности пролегает через укрепление единства и солидарности в нашей стране», — сказал он, указав при этом, что «Анкара искренне стремится к прекращению конфликтов и укреплению союзов в регионе».

Он также подчеркнул, что Турция выступает против новых волн эскалаций в регионе: «Наш регион как никогда нуждается в стабильности и мире».

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