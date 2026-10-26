Азербайджанские НПО просят Пезешкиана помочь в получении азербайджанцами в Иране образования на родном языке

Неправительственные организации Азербайджана обратились с открытым письмом к президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

Авторы письма отмечают любовь иранского президента к азербайджанскому языку.

«Ваша любовь и уважение к азербайджанскому языку, национально-духовным ценностям и богатому литературному наследию азербайджанского народа достойны похвалы. Чтение Вами стихов на родном языке в различных выступлениях, обращение к азербайджанским пословицам, общение с членами семьи на родном языке и гордая демонстрация приверженности этому языку бесценны. Все это показывает, что для Вас азербайджанский язык — это не просто средство общения, но и неотъемлемая часть духовной идентичности, исторической памяти и национальной принадлежности», — говорится в обращении.

Его авторы выражают надежду на то, что Пезешкиан с особой чуткостью отнесется и к желанию миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране, получать образование на своем родном языке.

«Считаем, что пришло время сделать исторические шаги в направлении обеспечения возможностей получения образования на родном языке для азербайджанцев, которые всегда играли важную роль в общественно-политической, экономической, культурной и других сферах жизни Ирана.

Расширение возможностей для миллионов людей, являющихся сегодня достойными продолжателями этого исторического наследия, сохранять, развивать свой родной язык и передавать его будущим поколениям, является как моральной ответственностью, так и вопросом исторической справедливости», — подчеркивается в письме.

Главы НПО просят иранского президента лично выступить с инициативой по принятию решительных и практических шагов в направлении обеспечения возможностей получения образования на родном языке для азербайджанцев, проживающих в ИРИ.

Со своей стороны представители гражданского общества Азербайджана выразили готовность оказать всяческую поддержку реализации этой миссии, развитию образования на родном языке, расширению научно-педагогического и культурного сотрудничества.

Письмо подписали руководители 55 неправительственных организаций Азербайджана.