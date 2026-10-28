Рамиз Мехтиев исключен из числа действительных членов НАНА

На заседании Президиума Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) был рассмотрен вопрос об исключении Рамиза Мехтиева из числа членов Академии.

Об этом сообщили в НАНА в ответ на запрос АПА.

Отмечается, что согласно пункту 3.6 Положения о выборах, правах и обязанностях членов Национальной Академии наук Азербайджана, утверждённого на Общем собрании НАНА 23 ноября 2023 года, в случае совершения членом Академии действий, порочащих репутацию страны и Академии, а также невыполнения им своих обязанностей вопрос об исключении его из состава НАНА обсуждается на заседании Президиума Академии. После принятия соответствующего решения вопрос выносится на утверждение Общего собрания НАНА.

Отметим, приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям бывший руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев приговорён к 14 годам лишения свободы.

Согласно приговору, с учётом возраста Рамиза Мехтиева и состояния его здоровья в связи с имеющимися заболеваниями на основании статьи 70 Уголовного кодекса было принято решение считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным.

Приговором также предусмотрено направление представления для рассмотрения вопроса о лишении Рамиза Мехтиева государственных наград.

В приговоре также отражено решение о конфискации имущества Рамиза Мехтиева в пользу государства.

Напомним, в октябре 2025 года Службой государственной безопасности в отношении Рамиза Мехтиева было возбуждено уголовное дело. Ему были предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём), 274 (государственная измена) и 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса.