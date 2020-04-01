Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции: «В это непростое время мы все стали свидетелями вашего профессионализма»

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции с профессиональным праздником, который отмечается сегодня - 2 июля.

Как сообщает 1news.az, текст поздравления размещен на официальной странице Мехрибан Алиевой в Facebook.

В публикации говорится:

«Искренне поздравляю всех сотрудников полиции с профессиональным праздником!

В это непростое время мы все стали свидетелями ваших решительных действий во имя здоровья наших граждан, вашей высокой гражданской ответственности и профессионализма!

Желаю каждому из вас и вашим родным крепкого здоровья и счастья!»

Тимур Рзаев