Водитель в Баку управлял автомобилем под воздействием наркотиков - ВИДЕО

В Баку водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения и грубо нарушавший правила дорожного движения, приговорен к 20 суткам административного ареста.

Как сообщает 1news.az, сотрудники подразделения дорожно-патрульной службы по экологическому контролю остановили автомобиль марки Lada, за рулем которого находился житель столицы Бахтияр Агаев. Поводом стали грубые нарушения правил дорожного движения и опасные маневры на дороге.

Водитель отказался предъявить документы, а его поведение вызвало подозрения у сотрудников полиции.

В связи с этим его направили на медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили факт употребления наркотических средств.

По решению суда Бахтияр Агаев был подвергнут административному аресту сроком на 20 суток.

Главное управление государственной дорожной полиции вновь предупредило о недопустимости управления транспортными средствами под воздействием наркотических веществ, подчеркнув, что подобные действия создают серьезную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. В ведомстве заявили, что к нарушителям будут и впредь применяться строгие меры в соответствии с законодательством.