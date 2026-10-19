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В Азербайджане повысят пенсии для ряда категорий граждан - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий10:32 - Сегодня
В Азербайджане повысят пенсии для ряда категорий граждан - ПОДРОБНОСТИ

Поправки к закону «О трудовых пенсиях» приняты Милли Меджлисом в третьем чтении - они вступят в силу после утверждения Президентом Азербайджана, при этом действие поправок будет распространяться с первого числа текущего месяца.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно новым правилам, некоторым гражданам будут начислять ежемесячные надбавки к пенсии. Иными словами, к размеру пенсии, рассчитанному на основе их социальных накоплений, будут добавляться фиксированные ежемесячные суммы, что приведет к увеличению пенсионных выплат».

По словам депутата, в настоящее время при выходе на пенсию для лиц, относящихся к этой категории, размер пенсионных выплат определяется исходя из размера заработной платы, а не пенсионного капитала: «Новые поправки направлены на укрепление страхового механизма. Согласно изменениям, при выходе на пенсию к сумме, рассчитанной на основе накоплений на индивидуальных лицевых счетах этих граждан, будут добавляться фиксированные надбавки. Речь идет о государственных служащих, военнослужащих Министерства обороны и некоторых других категориях граждан».

«Объясню на простом примере. Если пенсионный капитал гражданина, относящегося к указанной категории, составляет 100 тысяч манатов, 85% этой суммы будет учтено на его индивидуальном лицевом счете. Таким образом, на счете будет накоплено 85 тысяч манатов. Чтобы определить размер пенсии, рассчитываемой на основе накоплений, эту сумму разделят на 144 месяца: 85 000 манатов / 144 = 590,2 маната. Следовательно, размер пенсии этого гражданина, рассчитанной на основе накоплений, составит 590,2 маната. Поскольку он относится к указанной специальной категории, к этой сумме будет добавлена фиксированная надбавка. Итоговый размер ежемесячной пенсии = 590,2 маната + фиксированная надбавка», - объясняет Вугар Байрамов.

Депутат отмечает, что, согласно новым правилам, назначение пенсий и пенсионных надбавок будет осуществляться в проактивном порядке: «Это означает, что гражданам не потребуется обращаться в какие-либо государственные органы: размер пенсии будет определяться и назначаться в электронном виде. Размер ежемесячной пенсионной надбавки будет устанавливать орган, определенный соответствующим органом исполнительной власти. Иными словами, после утверждения поправок к закону указом также будет определен орган, уполномоченный устанавливать размер ежемесячной пенсионной надбавки».

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