Кто он - новый министр здравоохранения Азербайджана Анар Байрамов? - ДОСЬЕ

Анар Байрамов назначен министром здравоохранения Азербайджана - соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Анар Байрамов является выпускником Азербайджанского медицинского университета. Во время обучения он был удостоен стипендии имени академика М. Миргасымова и окончил университет с красным дипломом. Также он с отличием завершил магистратуру по специальности «Экономика и управление» в Азербайджанском государственном экономическом университете. С 2003 года имеет степень кандидата медицинских наук.

С 1998 года работал врачом в клинике «MediClub», а с 2002 года занимал различные должности в страховой компании «A-Group», впоследствии возглавил ее правление. С 2021 года работал советником министра труда и социальной защиты населения.

Он также возглавлял Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 2025 года был назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения.

14 апреля 2026 года Анар Байрамов был назначен исполнительным директором TƏBİB, а сегодня, 19 октября, соответствующим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева А.Байрамов был назначен министром здравоохранения АР.

Отметим, что в разные годы А.Байрамов занимал руководящие должности в сфере страхования и финансов, включая пост председателя Комитета медицинского страхования Ассоциации страховщиков Азербайджана и президента Каспийско-Европейского финансового клуба (CEIBC).

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