Израиль ликвидировал трёх боевиков ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала авиаударами в секторе Газа трех вооруженных радикалов из военного крыла ХАМАС, один из которых был командиром отряда боевиков.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля ликвидировала командира отряда и двух террористов из военного крыла ХАМАС", - говорится в заявлении. По данным пресс-службы, один из них "участвовал в производстве различных видов оружия" и "играл важную роль в работе производственного штаба ХАМАС", а еще один "входил в состав инженерного батальона военного крыла ХАМАС". Они "готовили атаки против израильских военнослужащих и гражданских лиц", а также "работали над восстановлением военного потенциала" ХАМАС, тем самым "систематически нарушая режим прекращения огня". В ведомстве отметили, что ликвидация участников палестинской радикальной организации была осуществлена "в результате авиаударов, нанесенных с целью устранения исходящей от них угрозы".

"Перед нанесением ударов были приняты меры, направленные на минимизацию ущерба для гражданского населения", - заверили в ЦАХАЛ.

Источник: ТАСС