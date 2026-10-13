Принято Совместное заявление между Азербайджаном и Лаосом и состоялся обмен документами - ФОТО

13 октября было принято «Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой» и при участии Президента Ильхама Алиева и Президента Тхонглуна Сисулита состоялась церемония обмена документами, подписанными между двумя странами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит приняли «Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой».

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства и окружающей среды Лаосской Народно-Демократической Республики в сфере сельского хозяйства» обменялись посол Азербайджана в Лаосе Шовги Мехдизаде и министр сельского хозяйства и окружающей среды Лаоса Линкхам Дуангсаван.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о взаимном освобождении от виз владельцев служебных паспортов» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель Премьер-министра - министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.