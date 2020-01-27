Монолог Коби Брайанта, принесший ему «Оскар»: «Пришло время сказать «прощай» - ФОТО - ВИДЕО

26 января при крушении вертолета в Калифорнии погиб звезда НБА Коби Брайант.

Жертвами катастрофы также стали еще восемь человек, в том числе и 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре – одной из возможных причин крушения называют плохую видимость, так как в районе Калифорнии был сильный туман, более подробно о катастрофе читайте по ссылке.

В ходе всей карьеры К.Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с командой выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Баскетболист завершил спортивную карьеру в 2016 году, после чего написал несколько книг, в которых рассказал о трудностях карьеры, а также сборник детских рассказов, один из которых лег в основу короткометражного мультфильма «Дорогой баскетбол», ставшего лауреатом премии «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм в 2018 году.

Накануне завершения своей спортивной карьеры Коби Брайант описал свою любовь к игре, которая зародилась в детстве – начиная с юных мечтаний о славе и через всю 20-летнюю карьеру, К.Брайант описывает, как он и баскетбол дали друг другу всё, что у них есть.

Душевный и искренний монолог К.Брайанта (закадровый текст в мультфильме «Дорогой баскетбол» читает сам легендарный баскетболист) принес ему премию «Оскар» - анимационный фильм был создан совместно с его компанией Kobe Inc.

Трогательный монолог ушедшей легенды мирового баскетбола из оскароносного мультфильма представлен для чтения ниже:

«Дорогой баскетбол. С того момента, как я начал скручивать отцовские носки в мяч и выполнять воображаемые победные броски на Great Western Forum, я понимал одно – я влюбился в тебя. Настолько сильно, что отдал себя всего: от моего разума и тела до души.

Как шестилетний парень, влюбленный в тебя, я никогда не видел конца этого тоннеля. Я видел только себя, выбегающего из него. Я так и бежал. Бежал по паркету вперед и назад после потери мяча – ради тебя. Ты просил отдачи – я отдал тебе свое сердце, потому что взамен получил намного больше.

Я превозмогал усталость и боль не из-за того, что мне брошен вызов, а потому что ты звал меня. Я делал все ради тебя. Ведь именно так ты поступаешь, когда кто-то заставляет чувствовать тебя живым, как ты заставлял чувствовать меня.

Ты подарил шестилетнему мальчику мечту о «Лейкерс», и я всегда буду любить тебя за это. Но я больше не могу любить тебя с той же одержимостью, что и раньше. Этот сезон – все, что я могу отдать тебе. Сердце еще может справляться с нагрузками, разуму по силам преодолеть препятствия, но мое тело знает – пришло время сказать «прощай». И это нормально. Я готов оставить тебя. Но я хочу, чтобы ты знал – мы можем насладиться каждым моментом, который у нас остался. Как хорошим, так и плохим.

Мы отдали друг другу все, что у нас было. Мы оба знаем – неважно, что будет дальше. Я всегда останусь тем парнем со скрученными носками и перед корзиной в углу – осталось пять секунд, мяч в моих руках. Пять, четыре, три, два, один…

Я всегда буду любить тебя. Коби».

Читайте по теме:

Стали известны подробности авиакатастрофы с Коби Брайантом - ВИДЕО

В.Ф, Г.Р.