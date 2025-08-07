«Ребенок сам виноват в насилии?», Или как общество отвратительно предает детей

Недавно в Азербайджане произошло событие, потрясшее нашу общественность.

В социальных сетях распространились шокирующие кадры, на которых 64-летний мужчина совершал действия сексуального характера в отношении четырёхлетней девочки.

Благодаря громкому резонансу, подозреваемый был оперативно задержан. По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

На первый взгляд, всё ясно: преступник понесёт заслуженное наказание, а девочка, наверное, всю жизнь будет пытаться стереть из памяти грязный эпизод, омрачивший её невинное детство.

К большому сожалению, жертв педофилов, в том числе малолетних детей, очень много, и это страшно. Настолько же ужасна реакция некоторых пользователей соцсетей на произошедшее.

Адекватная часть общества запустила флешмоб #uşaqlariqoruyaq и требует пожизненного заключения для надругавшегося над ребёнком.

В то время как общество справедливо негодует и возмущается, некоторые комментаторы - не побоимся назвать их потенциальными педофилами - открыто поддерживают пожилого извращенца, пытаясь переложить вину на невинного ребёнка. Они буквально цепляются за мелочи, пытаясь оправдать чудовищное преступление.

Насколько бы мерзко это ни было бы, приводим некоторые из них ниже:

«Ребёнок мог бы убежать, ведь ей уже не год, а целых четыре. Почему девочке не хватило ума убежать, вместо того, чтобы стоять и разрешать себя целовать», - пишет один из пользователей.

«Хотя мужчина и негодяй, но поведение ребёнка меня шокировало», - вторит ему другой.

«Ребёнок тоже хорош, и если мужчина виновен, то ребёнок тоже виноват, ведь он не убегает, не двигается, будто [это с ним происходит] не в первый раз. Видно, она была согласна со вчерашнего дня», - подхватывает тему третий.

И вот один из самых шокирующих комментариев: «По кадрам можно понять, что ребёнок уже созрел, чувствуется что это у нее не впервые».

Эти слова - не просто набор букв. Они отражают больное сознание и насквозь прогнившую мораль, ибо подобные мысли - это преступление против человечности и здравого смысла.

Когда взрослые люди - мужчины и, что особенно чудовищно, женщины -позволяют себе обвинять четырёхлетнего ребёнка в том, что с ним сделал педофил, мы сталкиваемся не просто с моральным падением. Мы имеем дело с болезнью общества, где извращённая логика и внутреннее гниение вытеснили элементарное человеческое сочувствие и здравый смысл.

Четыре года. Возраст, когда ребёнок ещё не различает многих опасностей, не способен осознать границы личной безопасности, не понимает, что такое зло в человеческом обличии. Это возраст, когда ребёнок нуждается в защите. И именно в этот момент он становится жертвой - не только преступника, но и тех, кто вместо поддержки бросает в его сторону обвинения.

Что должно случиться с человеком, чтобы он увидел в ребёнке виновного?

Повторимся, этот вопрос особенно страшен, когда подобные обвинения исходят от женщин - матерей, сестёр, тёть, тех, кто по определению должен понимать, как хрупка и беззащитна детская психика. Их участие в этом хоре бесчеловечности - моральное предательство. Предательство не только конкретного ребёнка, но и самой идеи материнства, человечности, заботы.

Обвинять жертву – значит, защищать насильника. В каждом обвиняющем ребёнка - пассивная защита педофилии. Это не гипербола, это факт. Ведь если виноват не тот, кто совершил преступление, значит, он якобы имел право на это. Значит, в его действиях находят оправдание, скрытое за грязными фантазиями и хладнокровным цинизмом.

Пусть будет сказано ясно: ребёнок никогда не виноват в насилии. Ни в четыре года, ни в десять, ни в пятнадцать. Ответственность всегда на взрослом. А взрослый, который видит в ребёнке «провокатора», сам стал моральным уродом - возможно, не преступником де-юре, но соучастником де-факто.

Мир, в котором ребёнка делают виновным в собственном изнасиловании, - это ад, который мы строим своими руками.

Но есть и другой путь. Путь, на котором мы ясно и громко говорим:

Жертва - невиновна.

Педофил - преступник.

А те, кто обвиняет ребёнка, - соучастники зла.

Это простая мораль. Её понимают дети. Пора бы и взрослым вспомнить, что такое совесть.