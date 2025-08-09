 МИД Грузии: Историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для долгосрочного и устойчивого развития региона | 1news.az | Новости
Политика

МИД Грузии: Историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для долгосрочного и устойчивого развития региона

First News Media20:00 - Сегодня
МИД Грузии: Историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для долгосрочного и устойчивого развития региона

Министерство иностранных дел Грузии приветствует историческое соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, достигнутое между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Отмечается, что это знаменательное соглашение является важной вехой в обеспечении устойчивого мира на Южном Кавказе и создает прочную основу для долгосрочной стабильности и новых возможностей для развития в регионе.

Грузия твердо поддерживает меры по укреплению мира и усилению сотрудничества в регионе, направленного на стабильность и процветание Южного Кавказа.

«Мы приветствуем исключительный вклад и усилия Соединенных Штатов Америки и Президента Дональда Трампа в прекращение конфликта, продолжавшегося на Южном Кавказе десятилетиями. Выражаем надежду, что это историческое событие окажет эффект цепной реакции с точки зрения мирного урегулирования конфликтов в Черноморском регионе и во всем мире», — говорится в заявлении.

