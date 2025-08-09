 Влад Лисовец отметил 53-летие в родном Баку на берегу Каспия - ФОТО | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий18:20 - Сегодня
Известный российский стилист, телеведущий и fashion-эксперт Влад Лисовец вновь прилетел в родной Баку.

Сегодня - 9 августа - ему исполнилось 53 года, и он встречает свой день рождения в столице Азербайджана на берегу Каспийского моря.

«А вот и они - 53 года! Ну привет! Встречаю я их с радостью в родном Баку!» - написал В.Лисовец в своём Instagram, сопроводив пост атмосферными кадрами у моря.

Отметим, что вместе с В.Лисовцом в Баку находится и российская модель, телеведущая, автор и ведущая YouTube-проекта «Света вокруг света» Светлана Бондарчук. Она также опубликовала в соцсетях тёплые кадры с именинником, сделанные в азербайджанской столице, поздравив его с днём рождения.

Влад Лисовец отметил 53-летие в родном Баку на берегу Каспия - ФОТО

