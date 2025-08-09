 МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

First News Media18:40 - Сегодня
МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания.

Одно из важнейших условий – всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соглашение, достигнутое лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа.

"Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", - отметила она.

По ее словам, важнейшее значение в установлении мира между Азербайджаном и Арменией будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между этими двумя государствами. "Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", - подытожила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Источник: Report

Поделиться:
250

Актуально

Повестка Президента

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал ...

Политика

МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Общество

АЖД вносит изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой в ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Политика

СМИ Греции: В Белом доме достигнут исторический мир – Армения и Азербайджан открыли новую страницу - ФОТО

МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Глобальные СМИ уделяют внимание встрече Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна - ФОТО

Сийярто: Мир между Азербайджаном и Арменией – важный шаг для Кавказа и глобальной безопасности

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Белый дом обнародовал график встреч Трампа с лидерами Азербайджана и Армении

Российские СМИ освещают визит Президента Азербайджана в США - ФОТО

МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного соглашения

Последние новости

СМИ Греции: В Белом доме достигнут исторический мир – Армения и Азербайджан открыли новую страницу - ФОТО

Сегодня, 19:00

Ирина Зарецкая завоевала серебряную медаль на Всемирных играх

Сегодня, 18:55

МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Сегодня, 18:40

АЖД вносит изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой в рабочие дни

Сегодня, 18:25

Влад Лисовец отметил 53-летие в родном Баку на берегу Каспия - ФОТО

Сегодня, 18:20

Установлены личности подвергшихся нападению шакала в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:10

Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Сегодня, 18:00

Глобальные СМИ уделяют внимание встрече Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна - ФОТО

Сегодня, 17:43

Иран арестовал 20 предполагаемых шпионов Израиля

Сегодня, 17:30

Президент Ильхам Алиев сделал публикацию о своем рабочем визите в США - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

В Ливане произошел взрыв боеприпасов, есть погибшие

Сегодня, 17:10

Вашингтонский прорыв: Азербайджан и Армения сделали шаг к прочному миру

Сегодня, 16:55

В Лерике в лесу мужчина погиб в результате падения дерева

Сегодня, 16:45

Спасатели МЧС нашли живым пропавшего в лесу жителя Шабранского района - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Сегодня, 16:18

Сийярто: Мир между Азербайджаном и Арменией – важный шаг для Кавказа и глобальной безопасности

Сегодня, 16:00

Максим Прево: Воздаю должное мужеству и лидерству президента Азербайджана и премьера Армении

Сегодня, 15:50

Исторические соглашения - решающий шаг к подписанию мирного договора

Сегодня, 15:35

НАТО приветствует усилия Азербайджана и Армении по нормализации отношений

Сегодня, 15:26

Глава ПАСЕ: Приветствуем парафирование Азербайджаном и Арменией мирного договора - ФОТО

Сегодня, 15:12
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30