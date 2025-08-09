МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания.

Одно из важнейших условий – всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соглашение, достигнутое лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа.

"Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", - отметила она.

По ее словам, важнейшее значение в установлении мира между Азербайджаном и Арменией будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между этими двумя государствами. "Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств", - подытожила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Источник: Report