 Генеральный секретарь ООН приветствовал Совместную декларацию, подписанную лидерами Азербайджана, США и Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Генеральный секретарь ООН приветствовал Совместную декларацию, подписанную лидерами Азербайджана, США и Армении

First News Media00:10 - Сегодня
Генеральный секретарь ООН приветствовал Совместную декларацию, подписанную лидерами Азербайджана, США и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует Совместную декларацию, подписанную Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместно с Президентом США Дональдом Трампом, как важный этап в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении официального представителя Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что генеральный секретарь приветствует приверженность Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна продолжению диалога и укреплению доверия, а также признает усилия Президента Трампа, направленные на содействие прогрессу. «Генеральный секретарь вновь подтверждает твердую поддержку Организации Объединенных Наций всем усилиям по установлению прочного мира на Южном Кавказе», — подчеркивается в заявлении.

Поделиться:
138

Актуально

Повестка Президента

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал ...

Политика

Генеральный секретарь ООН приветствовал Совместную декларацию, подписанную ...

Политика

Израиль приветствует подписание совместной декларации Азербайджана и Армении

Политика

Азербайджанский газ поступил в Сирию

Политика

Генеральный секретарь ООН приветствовал Совместную декларацию, подписанную лидерами Азербайджана, США и Армении

Израиль приветствует подписание совместной декларации Азербайджана и Армении

Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой свой визит в США

Азербайджанский газ поступил в Сирию

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

8 августа будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и мира - Трамп

Белый дом обнародовал график встреч Трампа с лидерами Азербайджана и Армении

Сын Пезешкиана раскритиковал тех, кто выступает против ирано-азербайджанских отношений

Встречи Президента Азербайджана в Белом Доме будут транслироваться в прямом эфире

Последние новости

Генеральный секретарь ООН приветствовал Совместную декларацию, подписанную лидерами Азербайджана, США и Армении

Сегодня, 00:10

В Агдамском районе начался сильный пожар

09 / 08 / 2025, 23:35

Мужчина незаконно проник на Эйфелеву башню и прыгнул с парашютом

09 / 08 / 2025, 23:10

В Гяндже в ходе конфликта два человека получили ножевые ранения

09 / 08 / 2025, 22:50

Израиль приветствует подписание совместной декларации Азербайджана и Армении

09 / 08 / 2025, 22:20

Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой свой визит в США

09 / 08 / 2025, 22:10

Азербайджанский газ поступил в Сирию

09 / 08 / 2025, 21:40

В Агстафе автомобиль врезался в автосервис, три человека пострадали

09 / 08 / 2025, 21:00

Украинские СМИ назвали мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией историческим событием - ФОТО

09 / 08 / 2025, 20:50

ОИС приветствует соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией

09 / 08 / 2025, 20:30

ОБСЕ готова выполнить возложенные на нее задачи в рамках своего мандата для реализации Совместной декларации

09 / 08 / 2025, 20:20

МИД Грузии: Историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для долгосрочного и устойчивого развития региона

09 / 08 / 2025, 20:00

Хакан Фидан: Зангезурский коридор станет ключевым звеном маршрута от Европы до глубин Азии

09 / 08 / 2025, 19:45

Таджикистан приветствует подписание декларации между Азербайджаном и Арменией

09 / 08 / 2025, 19:35

Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

09 / 08 / 2025, 19:25

СМИ Греции: В Белом доме достигнут исторический мир – Армения и Азербайджан открыли новую страницу - ФОТО

09 / 08 / 2025, 19:05

Ирина Зарецкая завоевала серебряную медаль на Всемирных играх

09 / 08 / 2025, 18:55

МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

09 / 08 / 2025, 18:40

АЖД вносит изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой в рабочие дни

09 / 08 / 2025, 18:25

Влад Лисовец отметил 53-летие в родном Баку на берегу Каспия - ФОТО

09 / 08 / 2025, 18:20
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30