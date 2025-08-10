Генеральный секретарь ООН приветствовал Совместную декларацию, подписанную лидерами Азербайджана, США и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует Совместную декларацию, подписанную Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместно с Президентом США Дональдом Трампом, как важный этап в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении официального представителя Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что генеральный секретарь приветствует приверженность Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна продолжению диалога и укреплению доверия, а также признает усилия Президента Трампа, направленные на содействие прогрессу. «Генеральный секретарь вновь подтверждает твердую поддержку Организации Объединенных Наций всем усилиям по установлению прочного мира на Южном Кавказе», — подчеркивается в заявлении.