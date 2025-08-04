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Начинается электронный перевод школьников на новый учебный год

First News Media21:20 - Сегодня
Начинается электронный перевод школьников на новый учебный год

С 5 августа стартует процесс перевода школьников на 2025–2026 учебный год через электронную систему sy.edu.az.

Как сообщили в Министерстве образования, подача заявлений на перевод учащихся 2–9 и 11-х классов начнётся 5 августа в 15:00, а для 10-х классов — с 12 августа в 11:00.

Перевод в школы, где предусмотрены вступительные экзамены, будет проводиться 16–17 августа. Родители, желающие, чтобы их дети приняли участие в этих экзаменах, могут зарегистрироваться на платформе с 5 августа (с 15:00) по 13 августа (до 18:00).

Процедура перевода завершится 20 августа в 18:00.

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